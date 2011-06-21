Янукович рассказал о налогах, коррупции и национальном прагматизме

Во время визита во Французскую Республику Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ дал в Страсбурге интервью французскому изданию «Le Monde» и американскому телеканалу СNBC.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

В интервью «Le Monde» В.ЯНУКОВИЧ отметил, что европейская интеграция Украины является стратегической задачей, которая определена во внешнеполитических приоритетах государства. И в основе этой задачи лежит принцип национального прагматизма.

В разговоре с корреспондентами телеканала СNBC глава Украинского государства подчеркнул, что либерализация налоговой системы, борьба с коррупцией и прозрачная государственная политика являются основой плана экономического развития, который сегодня воплощается в Украине.