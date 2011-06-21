Имиджевые потуги Украины только смешат заграницу?

Председатель Объединения украинцев в Польше Петр ТЫМА считает, что существующие попытки создания положительного имиджа Украины за границей «вызывают ироническую улыбку».

Об этом П.ТЫМА заявил в интервью Институту Горшенина, которое публикует LB.ua.

По словам руководителя ОУП, «Украина, большая европейская страна, такая бедная, что то, что должно за границей строить ее имидж, скорее, вызывает ироническую улыбку. И это серьезная проблема также для нас украинцев – граждан других стран. Это означает, что в Украине есть проблема с современным виденьем того, чем должны заниматься Министерство культуры, МИД, разные государственные агентства. Для чего они существуют? Для того, чтобы проедать государственные средства? Много говорится о создании положительного имиджа Украины в мире. Как оно происходит – тяжело сказать. Если бы не выразительные персоны, как то футболист ШЕВЧЕНКО, братья КЛИЧКО, об Украине никто бы и не говорил. Есть определенные бренды, но их не создало государство».

В качестве примера П.ТЫМА привел Словакию, в которой 4 миллиона населения. По словам председателя ОУП, Словакия «оплачивает в центре Варшавы посольство, культурный центр и проводит очень много мероприятий. Культурный центр в Посольстве Украины – это один человек. Указ ЮЩЕНКО о создании культурных центров за границей не выполнялся, потому что государство не имеет денег».

Как сказал П.ТЫМА, «для нас это эмоционально важно, потому что у нас есть родные в Украине. Мы говорим на украинском, читаем, ездим часто в Украину. Но чем может заинтересовать рядового поляка Украина? Кроме водки «Немиров»? Как только турист пересекает польско-украинскую границу – вы знаете, как на автомобиль с иностранными номерами реагируют милиционеры. Пересечение границы занимает 2-3 часа, хотя должно занимать 15 минут. Дают какие-то идиотские бумаги для заполнения: то отменяют, то опять их вводят. Дальше – гостиницы. Цена не соответствуют стандарту гостиницы, то же относительно сервиса. Люди уже перенасытились Западом, хотят ездить в Крым, хотят ездить на Гуцульщину, однако контраст еще великоват. Крым – по цене мировой, а по стандарту советский».

П.ТЫМА заметил, что «когда-то в польских СМИ не было обзора украинской прессы, лишь западной, теперь есть. Какая там информация? Что вице-спикер ВР МАРТЫНЮК депутата ЛЯШКО перебросил, о побоищах в парламенте, голосованиях на несколько рук, добавляется, что никто за такие действия не наказан. Это показывает, что государство не функционирует».

По словам председателя ОУП, «если есть каста людей, которые вне закона, то реформы никогда не удадутся, потому что всегда дойдет до конфликта между интересами государства и интересами людей, которые свыше. Это означает загнивание государства. Когда борьба с коррупцией заключается в том, что кого-то на 5 лет посадят за тысячу гривень, а в то время на других уровнях это происходит в больших размерах, – никакие реформы, борьба с коррупцией не будут иметь успеха никогда».

П.ТЫМА заметил, что в Польше «тоже был такой момент, когда все шло в олигархическую сторону, но это быстро закончилось. Хватило громкого уголовного дела и медиа, которые против этого выступали. Когда возникает ситуация, что можно арестовать вице-премьера, показать его все плохие действия, то это означает, что нет безнаказанности. Люди, которые занимали серьезные посты, понимают, что могут очутиться за решеткой, если им докажут серьезное криминальное преступление. К тому же, общественное мнение, медиа в Польше – это важный фактор, их активность закрывает политическую карьеру явно неоднозначным политикам или бизнесменам».