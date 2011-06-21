Батькивщина созывает людей под Печерский суд

Партия «Батькивщина» призывает людей собраться на мирный митинг в пятницу, 24 июня, под стенами Печерского районного суда Киева (улица Крещатик, 42а), где в 9.00 начнется судебное заседание по делу против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО по газовым контрактам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», об этом говорится в заявлении партии.

«24 июня ЯНУКОВИЧ начинает судилище над Юлией ТИМОШЕНКО. Он хочет устранить препятствия на пути к диктатуре. Демократия нуждается в защите», - говорится в обращении «Батькивщины».

В партии заявляют, что «в случае уничтожения Юлии ТИМОШЕНКО больше никто не сможет остановить ЯНУКОВИЧА на пути к продолжительному господству в Украине, к унижению социальных прав каждого гражданина Украины и национального достоинства народа в целом».

«Как только они уберут ТИМОШЕНКО, как уже завтра установят в Украине режим полного «беспредела». Прийти 24 июня под стены печально известного Печерского «суда» в Киеве - это значит больше, чем поддержать ТИМОШЕНКО. Это значит прийти и защитить себя, свое будущее и будущее своих детей», - призывают в «Батькивщине».

В партии убеждены, что «судилище над Юлией ТИМОШЕНКО запланировано провести в режиме блиц-крига, за неделю-две».

«Приговор уже написан и утвержден ЯНУКОВИЧЕМ. Сорвать их план сможете только вы, если не останетесь безразличными, если придете к Печерскому суду защитить не ТИМОШЕНКО, а свое будущее», - сказано в обращении.

«Формально, - заявляют в «Батькивщине», - Юлию ТИМОШЕНКО будут «судить» за то, что во время кризиса выплатила пенсии - якобы за счет «экологических» денег. За то, что закупила автомобили для сельской медицины, которые уже спасли тысячи жизней там, куда раньше медики не могли своевременно добраться до своих пациентов. Будут «судить» за то, что во время спровоцированного международной газовой мафией общеевропейского газового кризиса взяла на себя ответственность и возобновила газоснабжение в Украину, спасла людей от замерзания посреди суровой зимы.

Но в действительности причины судилища над Юлией ТИМОШЕНКО совершенно другие. ЯНУКОВИЧ хочет любой ценой убрать ТИМОШЕНКО, потому что именно ее считает главным препятствием на пути к тотальной и безвозвратной криминальной оккупации Украины своим кланом.

Он боится ее потому, что твердо знает: она его не боится!

ЯНУКОВИЧ убедился, что он никогда не сможет договориться с Юлией ТИМОШЕНКО, что он не в состоянии ее запугать, что ему не по силам ее сломать. Осталось одно – бросив ее за решетку, защититься от нее стенами тюрьмы».