Янукович не может закрыть глаза на письмо Минобороны РФ о долгах ЕЭСУ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что как никто заинтересован в том, чтобы имидж страны не страдал из-за заявлений о политических преследованиях, в том числе и экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Страсбурге.

«Если вы мне зададите вопрос, я бы сделал что-то, чтобы этого процесса (заявлений о политических преследованиях – УНИАН) по ТИМОШЕНКО не было. Я вам скажу, что я бы сделал все, чтобы этого процесса не было вообще, чтобы он не существовал, чтобы эта так называемая проблема, которая сегодня муссируется в обществе и мире, не существовала», - сказал Президент.

В.ЯНУКОВИЧ выразил свою личную точку зрения, что эта ситуация возникла из-за того, что в демократическом обществе нельзя запрещать ни человеку, ни какому-либо учреждению выступать в свою защиту, отстаивать свои права.

«Поэтому те заявления, которые мы имеем сегодня со стороны ТИМОШЕНКО или, возможно, членов ее правительства, о противоправных действиях, они естественны», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время он подчеркнул, что нельзя «смешивать политику и прикрываться ею», чтобы избежать уголовного преследования, а решение должен принимать только суд.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил о письме Министерства обороны Российской Федерации о долгах ЕЭСУ, о международном аудите. «Мы не можем закрывать на это глаза», - сказал он.

«Поэтому, если говорить о ТИМОШЕНКО, есть вопросы, по которым к ней лично есть вопросы у следствия, а есть вопросы, которые есть к некоторым государственным учреждениям, к правительству за тот период, когда она работала, и на эти вопросы нужно найти ответы, и ответы на эти вопросы может дать только суд», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время он констатировал, что сегодня система уголовного судопроизводства в государстве несовершенна, и именно поэтому, по словам В.ЯНУКОВИЧА, власть пытается как можно скорее принять новый Уголовно-процессуальный кодекс, чтобы увеличить роль стороны защиты.

Он в который раз подчеркнул, что ответ на вопрос, виновна ли Ю.ТИМОШЕНКО, может дать только суд.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что следствие завершается, защита подготовила свои аргументы, и в ближайшее время «мы в открытом судебном заседании увидим, кто виноват, а кто прав».

Отвечая на вопрос, можно ли будет считать выборы в Украине демократическими, если главный оппозиционный политик будет осужден и не сможет принять в них участие, Президент сказал, что сегодня об этом еще рано говорить. «Нужно разделять политику и верховенство права», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.