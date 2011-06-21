Янукович - с трибуны ПАСЕ: я за то, чтобы политики Украины не знали границ
Но "приказывать ГПУ не имею права..."
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ хочет, чтобы украинские политики имели возможность свободно выезжать за границу.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины заявил сегодня в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), отвечая на вопрос от группы народных партий относительно отказа Юлии ТИМОШЕНКО посетить Страсбург.
«Что касается принципов, я за то, чтобы политики Украины не знали границ», - сказал он. «Я как Президент не имею таких прав приказывать следователю или Генеральной прокуратуре кому куда ехать», - добавил он.
Начиная ответ на этот вопрос, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что приехал в Страсбург, чтобы выступить по вопросам, «которые сегодня являются актуальными в отношениях между Украиной и ЕС». «Безусловно, любые вопросы, которые касаются процессов верховенства права в Украине, они являются одними из важнейших, по которым Украина брала свои обязательства 16 лет назад. Лишь в 2011 году у нас начался активный процесс выполнения Украиной этих обязательств», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
Как сообщал УНИАН, Украина присоединилась к Совету Европы – организации, занимающейся, прежде всего, правами человека, в 1995 году. Европейский Союз, в отличие от Совета Европы, является экономической и политической организацией, объединяющей 27 европейских стран.