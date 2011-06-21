Янукович - с трибуны ПАСЕ: я за то, чтобы политики Украины не знали границ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ хочет, чтобы украинские политики имели возможность свободно выезжать за границу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины заявил сегодня в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), отвечая на вопрос от группы народных партий относительно отказа Юлии ТИМОШЕНКО посетить Страсбург.

«Что касается принципов, я за то, чтобы политики Украины не знали границ», - сказал он. «Я как Президент не имею таких прав приказывать следователю или Генеральной прокуратуре кому куда ехать», - добавил он.

Начиная ответ на этот вопрос, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что приехал в Страсбург, чтобы выступить по вопросам, «которые сегодня являются актуальными в отношениях между Украиной и ЕС». «Безусловно, любые вопросы, которые касаются процессов верховенства права в Украине, они являются одними из важнейших, по которым Украина брала свои обязательства 16 лет назад. Лишь в 2011 году у нас начался активный процесс выполнения Украиной этих обязательств», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, Украина присоединилась к Совету Европы – организации, занимающейся, прежде всего, правами человека, в 1995 году. Европейский Союз, в отличие от Совета Европы, является экономической и политической организацией, объединяющей 27 европейских стран.