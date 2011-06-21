Телеканалам запретили рассказывать об отчете лоббистов Тимошенко?

Украинским телеканалам запрещено рассказывать об отчете международных компаний Covington & Burling LLP и BDO, которые признали безосновательными возбужденные против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО уголовные дела относительно денег Киотского протокола и закупки автомобилей «Опель-Комбо».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина», об этом свидетельствует анализ телеэфира последних дней.

Так, 17 июня в Вашингтоне состоялась пресс-конференция представителей юридической компании Covington & Burling LLP и аудиторской фирмы BDO, которые являются признанными лидерами в своих сферах и имеют безукоризненную репутацию в мире. Отчет этих компаний свидетельствовал о том, что в результате тщательного анализа документов не было найдено ни одного основания для обвинения Ю.ТИМОШЕНКО относительно киотских денег и автомобилей, а возбужденные уголовные дела были признаны политически мотивированными.

«Невзирая на то, что информационные агентства и Интернет-издания детально осветили это событие, ни один центральный телеканал не рассказал о громких результатах расследования ни в пятницу, ни в субботу, ни в воскресенье в итоговых выпусках новостей. При этом все телеканалы были информированы пресс-службой «Батьківщини» о параметрах доступа к полной видеоверсии этой пресс-конференции», отмечают в партии.

В понедельник, 20 июня, разъяснения относительно дальнейших действий «Батьківщини» в связи с появлением отчета международных экспертов давали журналистам заместитель председателя партии, экс-вице-премьер-министр Григорий НЕМЫРЯ и народный депутат, защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО.

«На пресс-конференции присутствовали, по меньшей мере, 10 телекамер. Между тем, ни один телеканал в вечерних выпусках не нашел возможности хотя бы одним предложением рассказать о новостях, озвученных лидерами «Батьківщини»: о том, что отчет международных аудиторов будет использован как дополнение в иске Ю.ТИМОШЕНКО в Европейский суд по правам человека; о том, что авторы отчета будут выступать официальными защитниками экс-премьер-министра в том же Европейском суде; о том, что компании Covington & Burling LLP и BDO берут к анализу и третье, «газовое дело» против Ю.ТИМОШЕНКО. При этом любой зритель хорошо помнит, как псевдоаудиторы Trout Cacheris, нанятые ЯНУКОВИЧЕМ и АЗАРОВЫМ для уничтожения своих политических оппонентов за бюджетные миллионы, буквально не слезали с телеэкранов, так же как и различные интерпретаторы их горе-отчета из разных министерств и ведомств», отметили в партии.

«Мы далеки от мысли, что хроническое неосвещение событий вокруг отчета компаний Covington & Burling LLP и BDO является трагическим стечением обстоятельств или позицией журналистов разных телеканалов, которые на самом деле честно и активно работали на пресс-конференции.

Очевидно, что запрещение освещать невыгодные для власти заключения признанных миром экспертов исходит из высших властных кабинетов и спускается непосредственно на владельцев телеканалов.

Так же очевидно, что факты умалчивания общественно важной информации не пройдут мимо внимания ни украинской общественности, ни мирового сообщества», заявила пресс-служба партии «Батьківщина» и заверила, что и в дальнейшем будет фиксировать все случаи цензуры на украинском телевидении.