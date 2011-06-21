Луценко подготовил жалобу на Вовка

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО подготовил и в ближайшее время направит в Европейский суд по правам человека жалобу на действия судьи Печерского районного суда Киева Сергея ВОВКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам в перерыве судебного заседания.

«На столе у меня лежит проект жалобы на действия судьи ВОВКА… На самом деле мне суд так и не избрал меру пресечения, которая закончилась 26 мая. После этого никакие меры мне не избрали», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, Европейский суд по правам человека указывает, что суд должен избрать меру пресечения и объяснить свое решение.