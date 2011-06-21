Луценко подготовил жалобу на Вовка
12:54, 21 июня 2011Политика
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В Европейский суд
Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО подготовил и в ближайшее время направит в Европейский суд по правам человека жалобу на действия судьи Печерского районного суда Киева Сергея ВОВКА.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам в перерыве судебного заседания.
«На столе у меня лежит проект жалобы на действия судьи ВОВКА… На самом деле мне суд так и не избрал меру пресечения, которая закончилась 26 мая. После этого никакие меры мне не избрали», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.
По его словам, Европейский суд по правам человека указывает, что суд должен избрать меру пресечения и объяснить свое решение.
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