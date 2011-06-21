БЮТ написал письмо Януковичу

Фракция «БЮТ-Батькивщина» обращается с письмом к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ по поводу обеспечения непредвзятого судебного процесса над экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее письмо обнародовал сегодня во время брифинга лидер фракции «БЮТ-Батькивщина» Иван КИРИЛЕНКО.

«Мы просим Президента Украины принять предусмотренные полномочиями меры по поводу непредвзятого и справедливого рассмотрения дела, публичности и гласности суда», - говорится в письме.

Фракция «БЮТ-Батькивщина» также требует доступа общественности и СМИ к судебному заседанию и предоставления для этого соответствующего помещения – конференц-зала Украинского дома.

Кроме того, фракция настаивает на проведении прямой трансляции судебного заседания на Первом национальном телеканале, поскольку это не рядовой суд и дело имеет общественный резонанс.

«Мы требуем снять цензуру на распространение на украинских телеканалах заключений ведущих международных юридической и аудиторской компании, которые доказали необоснованность обвинений в адрес Юлии ТИМОШЕНКО по делам по Киотскому протоколу и по закупкам автомобилей», - зачитал И.КИРИЛЕНКО.

Он добавил, что фракция поддерживает Ю.ТИМОШЕНКО в ее борьбе, и усиление давления на нее еще сильнее сплотит политическую команду и народ за судьбу Украины.

В письме также отмечается, что 24 июня формально Ю.ТИМОШЕНКО будут судить за то, что она во время кризиса якобы за счет «экологических денег» выплачивала пенсии и закупила автомобили для сельской медицины.

Будут «судить за то, что во время общеевропейского газового кризиса она взяла на себя ответственность и возобновила газоснабжение в Украину», - говорится в письме.

Как отмечает фракция «БЮТ-Батькивщина», Президент хорошо знает, что все дела против Ю.ТИМОШЕНКО «шиты белыми нитками, надуманы от первой к последней буквы».

Депутаты убеждены, что следствие проходило с нарушением законов и Уголовно-процессуального кодекса. «Это следствие не дало Юлии ТИМОШЕНКО даже ознакомиться с материалами дела», - сказано в письме.

Письмо В.ЯНУКОВИЧУ будет передано сегодня.