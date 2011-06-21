В обвинительном заключении по делу Луценко - почти сотня свидетелей

Обвиняемый Сергей ТАРАСЕНКО, который фигурирует по делу Луценко», просит суд перенести заседание из-за отсутствия своего адвоката.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим ходатайством он обратился сегодня к судьям во время очередного судебного заседания Печерского районного суда Киева.

В то же время экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО продемонстрировал судьям список почти из 100 свидетелей, которые фигурируют в обвинительном заключении, отметив, что фамилии народного депутата Геннадия МОСКАЛЯ среди них нет, а поэтому его должны задействовать в качестве адвоката.

Обращаясь в суд, Ю.ЛУЦЕНКО заявил: «Вчерашний отказ в привлечении МОСКАЛЯ в качестве адвоката является очередной ложью прокуратуры, которая пыталась ввести в заблуждение суд с целью лишить меня права на защиту, а поэтому я в очередной раз прошу привлечь Г.МОСКАЛЯ в качестве моего адвоката».

По мнению Ю.ЛУЦЕНКО, это ходатайство можно рассмотреть при отсутствии одного из адвокатов.

Суд удалился в совещательную комнату, чтобы принять решение по поводу перенесения заседания.