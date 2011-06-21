Сын депутата на Лексусе протаранил милицейскую машину

Сын депутата от БЮТ Юрия Сербина Андрея попал в ДТП.

Как пишет газета "Сегодня",в ночь на понедельник в центре Киева в районе улицы Большая Житомирская "Лексус" Андрея Сербина столкнулся с автомобилем сотрудников центрального аппарата МВД.

Факт ДТП с участием сына депутата подтвердили в ГАИ Киева, но при этом затруднились сообщить о других пострадавших, их должностях и состоянии здоровья. "Пострадавший Андрей Сербин в ДТП действительно числится", - сообщили ГАИ.

В то же время, по данным ТСН, авария произошла из-за того, что "Лексус" под управлением Сербина выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение. Водитель второго автомобиля, милиционер, якобы находится в больнице с многочисленными ушибами.

Также, по данным СМИ, друзья Андрея, приехавшие на место аварии, грубо ругались с представителями милиции, пишет издание. "Нардеп Юрий Сербин комментировать ситуацию наотрез отказался", - отмечается в публикаци

Украинская правда