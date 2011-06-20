В ГПУ рассказали, зачем вызывали Турчинова Немырю

Бывший первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ и бывший вице-премьер-министр Григорий НЕМЫРЯ были вызваны сегодня в Генеральную прокуратуру в качестве свидетелей по уголовному делу о газовых соглашениях, которое выделено в отдельное производство.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генпрокуратуры.

В частности, как говорится в объяснении ГПУ, «в производстве Главного управления по расследованию особо важных дел находится уголовное дело, возбужденное по факту превышения служебных полномочий во время подписания газовых соглашений 2009 года, которое выделено в отдельное производство.

Именно по этому уголовному делу А.ТУРЧИНОВ и Г.НЕМЫРЯ были вызваны в качестве свидетелей для дачи необходимых показаний».

В Генпрокуратуре заявили, что указанное уголовное дело «расследуется в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона».

Как сообщал УНИАН, сегодня А.ТУРЧИНОВ заявил, что его вызывают в Генпрокуратуру.

Он отметил, что, “по-видимому, получив команду руководства страны срочно передать газовое дело в суд, в ГПУ немедленно исполнили приказ, но потом поняли, что чего-то не хватает”. “Ну, просто физически не успели они дофабриковать дело. Поэтому и продолжают в авральном порядке проводить допросы оппозиции. Сегодня на 12.00 вызвали НЕМЫРЮ, на 15.00 - меня”, - сказал он.

Справка УНИАН. В начале апреля Генпрокуратура возбудила в отношении Юлии ТИМОШЕНКО дело по факту превышения власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

17 июня Генпрокуратура передала в Печерский районный суд Киева это дело в отношении Ю.ТИМОШЕНКО по поводу газовых соглашений.