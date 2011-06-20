Грищенко - ПАСЕ: Украина хочет знать, почему платит за газ больше всех
17:53, 20 июня 2011Политика
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Ответ должна дать правовая система
Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО заявляет, что Украина хочет понять, почему ее потребители платят за российский газ дороже всех в Европе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня в Страсбурге, выступая на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы.
«Правовая система должна предоставлять ответы на очень важные вопросы. Это вопросы, связанные с газовыми сделками 2009 года, которые привели к тому, что наше экономическое выживание оказалось под угрозой», - сказал К.ГРИЩЕНКО.
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