Грищенко - ПАСЕ: Украина хочет знать, почему платит за газ больше всех

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО заявляет, что Украина хочет понять, почему ее потребители платят за российский газ дороже всех в Европе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня в Страсбурге, выступая на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

«Правовая система должна предоставлять ответы на очень важные вопросы. Это вопросы, связанные с газовыми сделками 2009 года, которые привели к тому, что наше экономическое выживание оказалось под угрозой», - сказал К.ГРИЩЕНКО.