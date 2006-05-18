Каськив подал в отставку с должности лидера “Поры”

Владислав КАСЬКИВ подал в отставку с должности председателя политсовета партии “Пора”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

“Сегодня это свершившийся факт”, – сказал он.

По словам В.КАСЬКИВА, это решение базируется на неудовлетворительных результатах партии на последних парламентских выборах.

“Политика должна быть ответственной”, – подчеркнул он.

При этом В.КАСЬКИВ добавил, что это не означает его отход от деятельности партии, он хочет сконцентрировать свою работу на реформировании “Поры”.

Как сообщал УНИАН, Гражданский блок ПОРА-ПРП, в который входила партия “Пора”, получил на парламентских выборах 2006 года 1,47% голосов избирателей.