Каськив подал в отставку с должности лидера “Поры”
13:09, 18 мая 2006Политика
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потому что гордый и ответственный
Владислав КАСЬКИВ подал в отставку с должности председателя политсовета партии “Пора”.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции в УНИАН.
“Сегодня это свершившийся факт”, – сказал он.
По словам В.КАСЬКИВА, это решение базируется на неудовлетворительных результатах партии на последних парламентских выборах.
“Политика должна быть ответственной”, – подчеркнул он.
При этом В.КАСЬКИВ добавил, что это не означает его отход от деятельности партии, он хочет сконцентрировать свою работу на реформировании “Поры”.
Как сообщал УНИАН, Гражданский блок ПОРА-ПРП, в который входила партия “Пора”, получил на парламентских выборах 2006 года 1,47% голосов избирателей.
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