Ху Цзиньтао поужинает с Януковичем

Председатель Китайской Народной Республики ХУ Цзиньтао в субботу прибыл в Крым.

Как передает корреспондент УНИАН, самолет с лидером Китая приземлился в Симферопольском аэропорту. Среди встречавших ХУ Цзиньтао были председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ, министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО и исполняющий обязанности постоянного представителя главы государства в Крыму Виктор ПЛАКИДА.

ХУ Цзиньтао в субботу планирует посетить в Крыму Воронцовский дворец. Он возведен в Алупке в 1828-1848 годах по проекту английского архитектора Блора для генерал-губернатора Новороссийского края графа Воронцова.

Он также встретится на полуострове с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, который, как ожидается, даст дружеский ужин в честь лидера Китая и его супруги Лю.

Китайская делегация остановится в отеле «Ореанда» в Ялте. Утром в воскресенье вылетит в Киев, где в понедельник, 20 июня начнется официальная часть визита.

Ранее руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ сообщал, что главы двух государств проведут в столице Украины переговоры как в узком кругу, так и в составе официальных делегаций. Также ожидаются встречи ХУ Цзиньтао со спикером Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНОМ и премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ.

В ходе визита ожидается подписание ряда документов, в том числе совместной декларации об установлении и развитии отношений стратегического партнерства Украины и КНР, межправительственных и межведомственных соглашений, сообщал А.ДИКУСАРОВ.