Янукович надеется, что к Евро-2012 у Украины будет безвизовый режим с ЕС

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ надеется, что к Евро-2012 Еврокомиссия примет решение о безвизовом режиме с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Братиславе после переговоров с Президентом Словацкой Республики Иваном ГАШПАРОВИЧЕМ.

В.ЯНУКОВИЧ выразил надежду, что Украина до конца первого полугодия этого года полностью выполнит первую часть плана действий на пути подписания соглашения о безвизовом режиме.

При этом он добавил, что значительная работа уже выполнена, и это даст возможность во втором полугодии начать работу над второй частью плана действий.

«Я надеюсь, что эту работу мы завершим заблаговременно до Евро-2012», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, что, по его словам, даст возможность странам Евросоюза дать мандат Еврокомиссии на подписание с Украиной соглашения о безвизовом режиме.