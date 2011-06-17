Всемирный банк уже ждет от Януковича не планов, а действий

Вице-президент Всемирного банка (ВБ) Филипп Лэ УОРУ находится в Украине с коротким визитом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВБ, переданном агентству УНИАН.

Во время визита Ф. Лэ УОРУ провел встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

«Этот визит происходит в условиях серьезной обеспокоенности неблагоприятным климатом бизнеса и стабильно высоким уровнем коррупции в Украине», - говорится в сообщении.

Ф. Лэ УОРУ по этому поводу отметил: “Планы должны сопровождаться действиями. Президент Виктор ЯНУКОВИЧ еще раз заверил меня, что он решительно настроен преодолеть коррупцию и добиться реализации его Программы экономических реформ на 2010-2014 гг. Всемирный банк готов оказать поддержку этим действиям, однако объем нашей помощи в значительной мере будут зависеть от мер, которые будет употреблять власть”.

Как сообщалось ранее, В.ЯНУКОВИЧ обратился к ВБ с просьбой продолжить работу над двумя проектами, направленными на поддержку бюджета и связанными с предоставлением помощи на реабилитацию финансового сектора и внедрением пенсионной реформы, а также над другими важными фискальными и структурными мероприятиями.