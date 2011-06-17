Луганский облсовет наплевал решение Конституционного Суда

Народный депутат Украины Спиридон КИЛИНКАРОВ (фракция КПУ) заявляет, что Луганский областной совет принял решение о вывешивании красных флагов на государственных учреждениях.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам он сказал: «Сегодня депутатский корпус Луганского облсовета принял решение, что красное знамя будет висеть на государственных учреждениях до 22 июня, до начала Великой Отечественной войны».

Как сообщал УНИАН, сегодня Конституционный суд обнародовал решение, которым использование Знамени Победы во время официальных мероприятий вместе с Государственным флагом Украины признается таким, что противоречит Конституции.

Как отмечается в решении КС, положениями Конституции Украины определен исчерпывающий перечень государственных символов Украины, к которым относится Государственный флаг, Герб, Гимн.

В решении также отмечается, что признанные неконституционными положения теряют силу со дня принятия КС решения, которое является обязательным к исполнению на всей территории Украины, окончательным и не может быть обжаловано.