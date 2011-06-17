Под КС люди Тягнибока повздорили с коммунистом

Возле здания Конституционного Суда в Киеве произошло столкновение между сторонниками ВО «Свобода» и бывшим народным депутатом, членом Центрального комитета КПУ Юрием СОЛОМАТИНЫМ.

Как передает корреспондент УНИАН, это случилось сегодня утром в то время, когда КС объявлял решение о неконституционности использования копий Знамени Победы вместе с Государственным флагом Украины во время официальных мероприятий.

В это время возле здания КС выстроились около 30 сторонников ВО «Свободы» в знак протеста против использования красного флага. В это время к ним подъехал легковой автомобиль Ю.СОЛОМАТИНА, из салона которого на деревянном флагштоке торчал красный флаг.

Представители «Свободы» вытянули флаг, изорвали его, сломали флагшток и бросили на землю, отталкивая при этом Ю.СОЛОМАТИНА, который пытался отобрать флаг. При этом сторонники ВО «Свобода» выкрикивали «Комуняку на гілляку», «Ні - червоній чумі».

После вмешательства сотрудников милиции инцидент был исчерпан. Один из милиционеров подобрал остатки уничтоженного флага, однако Ю.СОЛОМАТИН отобрал их у него, сел в автомобиль и уехал.