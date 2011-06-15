Наливайченко считает, что действия нынешней власти приведут к ее изоляции

Председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявляет, что нынешняя власть своими антидемократическими действиями подрывает авторитет Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом он сказал, комментируя обнародованный вчера отчет международной организации Freedom House «Сигнал тревоги: в защиту демократии в Украине».

«Международная общественная организация четко очертила проблемные сферы государственной политики действующей власти, на которые неоднократно указывала политическая партия «Наша Украина». Как дипломат, я прекрасно понимаю, что подобные экспертные отчеты являются красноречивым сигналом и для власти, и для всего общества: авторитарные режимы никто не собирается толерировать и уважать», - заявил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По убеждению политика, нынешняя власть в это же время делает вид, что ничего не происходит, «по-советски «отмахивается» от правды и пытается играть мускулами».

«Но силы почему-то хватает лишь на незаконное содержание под стражей политических оппонентов или на использование СБУ для проведения допросов украинских историков Национального музея «Тюрьма на Лонцкого» во Львове, которые исследуют преступления тоталитарного режима против украинского народа», - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он отметил, что «Наша Украина» полностью разделяет обеспокоенность Freedom House относительно тех угроз, которые несут действия нынешней власти для становления гражданского общества в Украине. «Мы требуем прекратить вмешательство правоохранительных органов в политические процессы. Приоритеты их деятельности должны быть другими — борьба с коррупцией и попытками внешних сил установить контроль над украинской экономикой», - заявил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Нашеукраинец» предостерег власть: если ситуация не изменится, это может привести к изоляции нынешнего режима. Потеря политической поддержки со стороны ведущих демократических государств является наихудшим сценарием для европейского будущего нашей страны, подчеркнул он.

«Главную оценку антидемократических и антисоциальных действий нынешней власти дадут наши граждане - на будущих парламентских выборах. Я убежден, что наши граждане хотят жить в современной процветающей стране, а не в заповеднике авторитаризма», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в отчете Freedom House «Сигнал тревоги: в защиту демократии в Украине» выражается, в частности, обеспокоенность концентрацией власти в Украине в руках Партии регионов и тем, как власть использует суды и СБУ для «избирательного правосудия».

Также во Freedom House констатируют несоблюдение в полной мере международных стандартов при проведении местных выборов в октябре 2010 года, «послушный парламент и разрушение базовых свобод – слова и собраний».

В отчете обращается внимание и на то, что коррупция продолжает разорять Украину, и есть серьезные предпосылки для ухудшения ситуации.

Как отмечают у Freedom House, тенденции, возникшие при нынешнем руководстве Украины, могут привести государство ко все большей централизации и консолидации власти, то есть, в сторону авторитаризма.