Табачник получил подтверждение, что тесты «снижают уровень образования»

Министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий ТАБАЧНИК заявляет, что в США и России исследования подтвердили снижение уровня образования в результате введения тестирования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

«Система внешнего независимого оценивания имеет очень резкие полярные оценки. Ну, скажем, и в нашей стране, и в Европе. В Америке вышло огромное исследование, в котором отмечается, что тестовая система значительно снизила качество среднего образования в Соединенных Штатах Америки», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

По его словам, в России также вышло подобное исследование, в котором отмечается, что тестовая система отучает логически мыслить.

В Украине, сказал министр, 80% населения поддерживает систему внешнего независимого оценивания (ВНО). В то же время он еще раз отметил необходимость совершенствования системы ВНО.

При этом Д.ТАБАЧНИК отметил, что он против отмены ВНО для тех, кто поступает на контракт. «Потому что состояние родителей или тугой кошелек не могут быть основанием для дифференцированного подхода и к созданию разных возможностей доступа к качественному образованию», - отметил министр.