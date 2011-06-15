Регионал объяснил: у каждого нардепа есть «инерционная составляющая»

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ считает, что первый вице-премьер-министр правительства АРК Павел БУРЛАКОВ «по инерции зашел в зал» Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ сказал, отвечая на вопрос журналистов, что П.БУРЛАКОВ делал в сессионном зале.

А.ЕФРЕМОВ сказал: «я думаю, что у нас всех, в том числе и у людей здесь присутствующих, есть такая динамическая составляющая. Тот человек, о котором вы говорите, он недавно был народным депутатом, он сегодня приехал на комиссию, которая работает по Крыму, и принимает участие в работе этой комиссии, и, по всей видимости, просто по инерции зашел в зал».

При этом А.ЕФРЕМОВ сказал, что «человек зашел в зал, а, учитывая то, что те люди, которые обеспечивают охрану (УНИАН: речь идет об охране сессионного зала - возле двери в сессионный зал стоит по охраннику), они просто в лицо знают всех, которые работали ранее, а он несколько лет был народным депутатом». «По всей видимости, сработала инерционная составляющая», - добавил А.ЕФРЕМОВ. Он считает, что «здесь особых проблем нет». «Как только ему (П.БУРЛАКОВУ – УНИАН) сделали замечание, он как корректный человек извинился и вышел из зала», - добавил А.ЕФРЕМОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 июня, во время заседания парламента народный депутат из фракции «БЮТ-Батькивщина» Остап СЕМЕРАК спросил председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА что делает в секторе фракции Партии регионов сессионного зала П.БУРЛАКОВ.

После чего В.ЛИТВИН обратился к Государственной службе охраны с просьбой обеспечить в сессионном зале присутствие только народных депутатов. Председатель ВР, обращаясь к службе Госохраны и Аппарата ВР с возмущением спросил: «Что это такое?».

При этом П.БУРЛАКОВ отказался отвечать на вопросы журналистов, которые интересовались тем, что он делал в сессионном зале, и направился быстрым шагом к выходу из помещения ВР.