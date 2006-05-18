Арсенал чуть не выиграл у Барселоны без вратаря

Сразу хотим предупредить, наш отчет о финальном матче будет несколько необычным. Хорошо это или плохо – судить вам, собственно для этого и созданы обсуждения под статьями.

Вообще я давно задаюсь вопросом – нужны ли обзоры матчей, и какими они должны быть, если должны быть? Трудный, признаться, вопрос. Нет, все же обзоры нужны – для тех, кто не видел матча. Но вот многие журналисты пытаются описывать события матча, удары, опасные моменты, которые как ни крути, но реального видео-просмотра все же не заменят. Ход событий? Да, скорее всего обзоры и пишутся для восстановления хронологии матчей.

Не обижайтесь, но ничего подобного в нашем сегодняшнем обзоре не будет. Итак, обзор будет сравнительно кратким (а для некоторых и юмористическим).

Кратенько о сценарии матча.

На поле происходило то, что происходит обычно на футбольных полях – собственно лучшие люди Европы играли в футбол. Банально, правда? К слову, неожиданно для многих Арсенал выглядел на порядок лучше, чем Барселона, у которой не получалось практически ничего. Правда, продолжалось это очень недолго – всего до 18 минуты, когда переборовший Канна в сборной Леманн испортил все, что мог испортить в этом матче. В итоге получил «червонец» за фол последней надежды и был таков. Повезло Арсену и Арсеналу тем, что обошлось без пенальти.

Дальше веселее. Сценарий несколько изменился, за что отдельное спасибо Франку Райкаарду. В рамках этого сценария Барса решила не хоронить интригу и дать Арсеналу посопротивляться, следствием чего стал гол Сола Кэмпбелла на 37-й минуте встречи. Вот здесь многие болельщики Барсы заволновались, но все же продолжили верить в свою команду, а вот радости фанатов Арсенала не было предела, что я ощутил на себе лично. Ведь такой матч нельзя было не смотреть в компании лучших друзей за бокалом для кого доброго, а для кого и не очень, но все же пива.

Открою небольшой секрет, в нашей компании болельщиков Барселоны оказалось больше. Даже не знаю почему, видимо исторически так сложилось, т.к. участники нашей компании люди принципиальные и своим принципам не изменяющие.

Поигравшись немного и дав порадоваться некоторое время всем английским фанам…видимо из желания в итоге их «опустить» поглубже, Барса, а точнее говоря, Райкаард выпустил Хенрика Ларссона вместо ван Боммеля. Не прошло и 15-ти минут, как Хенрик отдал голевую передачу, которой удачно воспользовался Самюэль Это’О. Не прошло и еще 5-ти минут, как зеркально отобразив относительно центра ворот Арсенала, режиссеры повторили гол Самюэля, но на этот раз в исполнении… кого-кого? Беллетти? Да, блин. Наверняка у него партнеры по команде спрашивали, как же он туда добежал (помните шутку Блохина про Гусина в матче против Греции?). Вот так Барса и победила, со счетом 2:1.

Думаю, что выражу мнение большинства украинских болельщиков, если скажу, что это был Договорняк. Красиво разыгранный сценарий, реализованный лучшими командами Европы. А что, не договорняк что ли? У нас в стране ведь теперь каждый матч так называют, золотой-не золотой, 30-го тура или еще какого. Слово не новое, но достаточно понятное. Договорняк – он и в Париже договорняк. Или нет?

Дмитрий Копий, Спорт.com.ua