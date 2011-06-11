Киев нашел аргументы для Москвы, чтобы спустила цену на газ?

Киев намерен доказать Москве, что цена российского газа по действующей формуле для Украины выше, чем для некоторых европейских потребителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил вчера в эфире программы «Шустер Live», комментируя результаты переговоров с главой правительства России Владимиром ПУТИНЫМ по вопросу изменения формулы цены на газ.

Н.АЗАРОВ отметил, что в ходе переговоров данные украинской и российской сторон о стоимости газа для некоторых европейских потребителей разнились.

"Поэтому мы договорились не откладывать дело на долгий срок, а в ближайшее время прояснить ситуацию, связанную вот с таким разночтением", - добавил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, В.ПУТИН 7 июня в ходе пресс-конференции по итогам переговоров премьер-министров Украины и России в Москве заявил, что формулы для определения цены на газ для всех потребителей универсальны, и информация о том, что цена газа для Украины по действующей формуле выше, чем для некоторых европейских потребителей, является искаженной.

Вместе с этим он отметил, что цена газа для Беларуси ниже, чем для Украины, поскольку уровень кооперации РФ и РБ существенно выше, в том числе и за счет вхождения Беларуси в Таможенный союз.

9 июня Н.АЗАРОВ поручил Министерству энергетики и угольной промышленности рассмотреть условия поставок газа по контрактам России с другими государствами для изучения вопроса пересмотра цены для Украины.