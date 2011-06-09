ГПУ по своему подала слова Ющенко о дополнительных анализах

Представитель потерпевшего по уголовному делу экс-президента Виктора ЮЩЕНКО Анна ВРОНСКАЯ заявляет, что Генеральная прокуратура предоставила неполную информацию, которая касается согласия на дополнительную экспертизу.

Об этом она сказала в интервью агентству УНИАН, комментируя сегодняшнее заявление генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКИ о том, что Генеральная прокуратура не будет закрывать дело об отравлении экс-президента, поскольку он согласился сдать дополнительные анализы.

А.ВРОНСКАЯ рассказала, что В.ЮЩЕНКО действительно обратился с письмом к В.ПШОНКЕ, где изложил свою позицию относительно проведения дополнительной экспертизы. «Он действительно выразил желание сотрудничать со следствием, но проведение экспертизы считает возможным лишь при условии привлечения к экспертизе международных лабораторий и выяснения тех вопросов, которые ставят под сомнение вторую экспертизу, которая была проведена по его делу», - рассказала А.ВРОНСКАЯ.

Она подчеркнула, что В.ЮЩЕНКО соглашается на экспертизу, если она будет проводиться не только в украинской лаборатории, но и параллельно в зарубежных лабораториях. При этом В.ЮЩЕНКО предлагает те же лаборатории, которые в прошлый раз проводили экспертизу, – в Бельгии, Великобритании и Германии.

«Генпрокуратура подала сегодня информацию очень узко, и привела лишь один абзац письма ЮЩЕНКО, где он подтверждает, что готов сотрудничать со следствием, и не отказывается, но рассчитывает на конструктивный диалог с учетом его интересов как потерпевшего», - сказала адвокат В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 июня, генпрокурор В.ПШОНКА заявил, что Генеральная прокуратура не будет закрывать дело об отравлении экс-президента В.ЮЩЕНКО, поскольку он согласился сдать дополнительные анализы.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября 2004 года во время президентской кампании В.ЮЩЕНКО почувствовал ухудшение здоровья и был отправлен в Австрию, где в одной из частных клиник заявили, что в его организме содержится диоксин.

По версии следствия, В.ЮЩЕНКО был отравлен 5 сентября 2004 года на даче тогдашнего первого заместителя председателя СБУ Владимира САЦЮКА. С июня 2008 года и до смены власти Генпрокуратура не раз отмечала, что факт умышленного отравления В.ЮЩЕНКО полностью доказан.

7 ноября 2010 года новый генеральный прокурор Виктор ПШОНКА подтвердил намерение провести дополнительный анализ крови В.ЮЩЕНКО в рамках расследования дела о его отравлении.

14 апреля В.ЮЩЕНКО заявил, что готов сдать повторный анализ крови, если Генеральная прокуратура предоставит правовые заключения, что при проведении предыдущей международной экспертизы были обнаружены какие-то нарушения.