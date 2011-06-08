Тимошенко убеждена, что Азаров сдает России национальные интересы

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что газовые переговоры в Москве премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА с российской стороной являются лишь декорацией сдачи национальных интересов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам.

«Я убеждена, что все эти переговоры – это декорация, мишура для прикрытия сдачи национальных интересов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.