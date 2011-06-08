Завтра суд продолжит рассмотрение дела Луценко

В четверг, 9 июня, в 10.00 Печерский районный суд города Киева продолжит рассмотрение дела лидера партии «Народная самооборона» Юрия ЛУЦЕНКО.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе партии и пригласили всех небезразличных поддержать Ю.ЛУЦЕНКО и выразить свой протест против незаконного содержания его под стражей.

Также в «Народной самообороне» обратили внимание прессы на то, что Печерский райсуд требует от журналистов, желающих попасть на судебное заседание, соответствующей аккредитации в суде.