Назначен постоянный представитель Президента в Крыму
21:02, 17 мая 2006Политика
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Ющенко подписал соответствующий указ
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Геннадия МОСКАЛЯ Постоянным представителем Президента Украины в Автономной Республике Крым.
Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующий указ Президент подписал 17 мая.
Как сообщал УНИАН, в конце апреля Г.МОСКАЛЬ был освобожден от должности главы Луганской областной государственной администрации в связи с переходом на другую работу.
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