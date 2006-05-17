Назначен постоянный представитель Президента в Крыму

Ющенко подписал соответствующий указ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Геннадия МОСКАЛЯ Постоянным представителем Президента Украины в Автономной Республике Крым. Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующий указ Президент подписал 17 мая. Как сообщал УНИАН, в конце апреля Г.МОСКАЛЬ был освобожден от должности главы Луганской областной государственной администрации в связи с переходом на другую работу.

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