Назначен постоянный представитель Президента в Крыму

21:02, 17 мая 2006
Политика
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Ющенко подписал соответствующий указ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Геннадия МОСКАЛЯ Постоянным представителем Президента Украины в Автономной Республике Крым.

Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующий указ Президент подписал 17 мая.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля Г.МОСКАЛЬ был освобожден от должности главы Луганской областной государственной администрации в связи с переходом на другую работу.

 

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