Литвин поддерживает инициативу Януковича

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН поддерживает инициативу Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о подписании декларации примирения между политическими силами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Совета регионов в Ялте.

«Нам нужно поддержать инициативу Президента Украины и подготовить совместное заявление, общую декларацию о примирении, понимание и сотрудничество на базовых основах накануне 20-й годовщины независимости Украины», - сказал В.ЛИТВИН.

Спикер сообщил, что ему ежедневно приходится «быть на перекрестке войны слов, внутри безудержного потока, исступленных речей, вражды». «Язык вражды в Украине постепенно вытесняет и украинский, и русский языки», - добавил он.

По словам председателя ВР, на языковом вопросы спекулируют и оппозиция, и провластные партии. В.ЛИТВИН считает, что «для начала лучше изучить хотя бы один язык на приемлемом уровне» и не указывать другим, какой язык необходимо изучать.