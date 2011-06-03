Депутат-регионал предлагает 6 июня объявить Днем русского языка

Зарегистрирован законопроект

Народный депутат Украины, заместитель председателя фракции Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО предлагает 6 июня объявить в Украине Днем русского языка. Соответствующий проект постановления депутат зарегистрировал сегодня в парламенте, сообщается на официальном сайте Верховной Рады. Полный текст проекта пока не обнародован.

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