Депутат-регионал предлагает 6 июня объявить Днем русского языка

20:34, 03 июня 2011
Политика
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Зарегистрирован законопроект

Народный депутат Украины, заместитель председателя фракции Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО предлагает 6 июня объявить в Украине Днем русского языка.

Соответствующий проект постановления депутат зарегистрировал сегодня в парламенте, сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

Полный текст проекта пока не обнародован.

 

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