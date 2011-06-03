Гузар - не против денег Фирташа

Бывший предстоятель Украинской греко-католической церкви, Блаженнейший Любомир ГУЗАР надеется, что меценаты поддержат создание в Украине независимых заведений образования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на презентации своей аудио-книги "Суспільство і влада" ("Общество и власть") в Киеве.

В частности, как отметил Л.ГУЗАР, «у Украинского католического университета появился меценат, который дает, как я понимаю, весомую сумму денег. Когда мне сообщили об этом, я сказал – слава Богу. Нам нужно иметь и государственные, и частные университеты, которые могут сохранить автономию. Вы же помните, что произошло во время выборов, когда студентам говорили, за кого голосовать – поэтому здесь есть опасность». (УНИАН: недавно Украинский католический университет сообщил о том, что украинский бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ, владелец DF Group, начал поддерживать строительство инновационного университетского городка УКУ).

Безусловно, добавил экс-глава УГКЦ, что ректорат УКУ, когда принимает такой подарок от мецената, должен был четко сказать: «Господин меценат, мы вам очень благодарны, но помните, мы желаем сохранить нашу идентичность и автономию». «Это абсолютное условие. Но это дело я хорошо знаю, и такое условие было поставлено», - отметил кардинал Л.ГУЗАР.

Еще будучи главой УГКЦ и автоматически Великим канцлером Украинского католического университета, Блаженнейший Л.ГУЗАР вместе с наблюдательным советом УКУ подтвердил решение ректората о принятии поддержки от Д.ФИРТАША.

«Если бы в Украине было еще несколько хороших меценатов, которые помогли УКУ, и приобщились к созданию других независимых автономных университетов, то для Украины и образования это было бы большим плюсом, образование могло бы сохранить автономию», - добавил Блаженнейший Л.ГУЗАР.