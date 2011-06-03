Ющенко заявляет: разрешений строить на фундаменте Десятинки не давал

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отвергает обвинения в якобы предоставлении им в 2005 году разрешения на строительные работы на месте Десятинной церкви.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Нашей Украины».

«Отмежевываюсь от спекуляций вокруг якобы моих разрешений на строительные работы на месте Десятинной церкви в 2005 году. Тогда я хотел бы только мечтать об упорядочении этого места и установлении символических знаков нашей чести и веры», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Но он считает недопустимым, когда добрые намерения многих людей сегодня «цинично и грубо используются дельцами, которые связывают себя с Московским патриархатом». «Эти люди не имеют ничего общего с верой. Их поведение является недостойным, а, по сути, богохульным. Это - сознательные раскольники нашего народа», - отмечает экс-Президент.

В.ЮЩЕНКО отметил, что разделяет глубокую обеспокоенность общественности относительно ситуации, сложившуюся сегодня вокруг украинской святыни – фундаментов Десятинной церкви и всего прилегающего пространства.

«То, что происходит на месте наших святынь, имеет лишь одно название – варварство. Непрозрачность действий власти, незаконный привоз строительной техники, намерения непонятного строительства – наглые, и они должны быть немедленно пресечены. Присоединяюсь к заявлениям озабоченности, которые выразили патриарх Любомир ГУЗАР, представители украинских церквей, деятели культуры. Прошу общественных протестующих принять мое слово поддержки», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Как сообщалось, 27 мая некоторые СМИ написали, что в феврале 2005 года В.ЮЩЕНКО направил тогдашнему председателю КГГА Александру ОМЕЛЬЧЕНКО распоряжение относительно поддержки проекта строительства колокольни возле фундамента Десятинной церкви.