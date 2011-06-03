Наредп увидел, как власть затянула пояса предпринимателям (документ)

За I квартал 2011 года в бюджет поступило на 80% больше средств с налогов предпринимателей, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом говорится в ответе Государственной налоговой администрации на депутатское обращение Святослава ОЛИЙНЫКА, сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата.

Так, согласно документу, общества с ограниченной ответственностью за первый квартал этого года оплатили в бюджет 13029,9 млн. грн., что на 50% больше, чем в 2010 году и на 80% больше, чем в 2009 году.

«Такой рост поступлений в бюджет, к сожалению, не является показателем роста ВВП, а свидетельствует об увеличении налогового давления на предпринимателей. Это значит, что власть затянула пояса предпринимателям. В этом случае взаимным действием должно быть сокращение расходов на содержание государственного аппарата, но такая тенденция, к сожалению, не наблюдается. Например, я совсем не понимаю отказ Днепропетровского облсовета сократить 6 из 8 заместителей председателя», - прокомментировал статистику С.ОЛИЙНЫК.

Кроме того, в документе отмечено, что в сводный бюджет в первом квартале 2011 года поступило 60846,8 млн. грн., что на 16,7% больше, чем за соответствующий период 2010 года и на 61,3% больше, чем в первом квартале 2009 года.

Как сообщалось, в рамках проведения административной реформы Днепропетровский облсовет отказался сократить 6 из 8 заместителей председателя. Также отмечалось, что их содержание стоит бюджету миллион гривень в год.