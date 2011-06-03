Школу в Макеевке торопятся закрыть, несмотря на протесты родителей

В городе Макеевке, несмотря на то, что родители учеников общеобразовательной школы № 3 оспаривают в суде решение городского совета о ликвидации данной школы, чиновники городского отдела образования спешно распорядились вывезти из нее школьный инвентарь, распределить учеников и быстро закрыть данное учебное заведение.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили родители учеников Макеевской школы № 3.

Они напомнили, что 25 марта 2011 г. Макеевский горсовет вынес решение о ликвидации в городе нескольких школ, в том числе школу № 3. Согласно решению, школа должна прекратить свою работу 31 августа 2011 года. Но 1 июня Центрально-городской районный суд г. Макеевки принял к рассмотрению иск родителей с требованием отменить данное решение горсовета.

Вместе с тем родители заявили, что в Макеевском городском отделе образования спешат закрыть школу №3 уже в июне.

«У нас школа запланирована закрыться 31 августа, а директор говорит, что в городском отделе образования издали приказ о том, что начальные классы должны у нас закрыться уже до 5 июня, а остальные классы – до 10 июня», - объясняют представители инициативной группы школьного родительского комитета.

Они сообщили, что директор учебного заведения, ссылаясь на приказ Макеевского городского отдела образования, требует забрать документы детей и определиться с другими школами, «иначе документы будут переданы автоматически в школу, рекомендуемую отделом образования, и документы детей передадут в архив».

Родители заявили, что директор школы не ознакомила их с приказом и отдала документ в отдел образования.

Они также сообщили, что учителей чиновники городского отдела образования принуждают уже до 15 июня определиться с выбором места работы и официально оформиться в другое учебное заведение, объясняя это тем, что «городской отдел образования скоро уходит в отпуск, и этим трудоустройством педагогов потом некому будет заниматься».

Кроме того, родители заявили, что сейчас из школы выносится мебель, разбираются кабинеты, а учеников вынуждают в этом участвовать.

«После этого приказа горотдела образования, идет полностью разгром школы – снимаются доски, выносятся парты, все это делается неаккуратно, бьются стекла… Подгоняют библиотекаря, чтобы вывезти все книги. Учительских столов уже нет, половины парт нет», - говорят родители.

Родители высказали надежду, что поданный ими иск в суд будет вскоре рассмотрен, справедливость восторжествует и виновные в «разгроме школы» будут наказаны.

Как сообщал УНИАН, В Макеевке Донецкой области матери трех учеников, обучающихся в школах №3, № 27 и № 100, - Елена САЕТОВА, Елена АНУФРИЕВА и Анна НАЗИПОВА 1 июня подали административный иск в Центрально-городской районный суд с требованием отменить решение Макеевского городского совета от 25 марта о ликвидации школ № 3, № 27, № 94 и № 100. Родители считают, что решение горсовета о закрытии школ нарушает права их детей.

Справка УНИАН. В Донецкой области в 2011 году планируется закрытие 26 общеобразовательных школ. По информации пресс-службы Донецкой облгосадминистрации, закрытие учебных заведений будет происходить согласно разработанной «Региональной дорожной карты по оптимизации сети бюджетных учреждений и расходов местных бюджетов на их содержание».