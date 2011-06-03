Бютовцам в ГПУ заявили, что Пшонка - в больнице, а Кузьмин - в командировке

Генеральная прокуратура Украины заявляет, что исполняющий обязанности генпрокурора Евгений БЛАЖИВСКИЙ был готов встретиться с народными депутатами от «БЮТ-Батькивщины», но они отказались общаться с ним.

Об этом говорится в заявлении Генеральной прокуратуры Украины, обнародованном на сайте ведомства.

«Сегодня в Генеральную прокуратуру прибыла группа народных депутатов фракции «БЮТ-Батькивщина» (16 человек), которые хотели встретиться с генеральным прокурором Украины Виктором ПШОНКОЙ. Поскольку В.ПШОНКА в это время находится на больничном, а его первый заместитель Ренат КУЗЬМИН – в командировке, исполняющий обязанности генерального прокурора Е.БЛАЖИВСКИЙ был готов встретиться с ними, но депутаты на это не согласились», - сказано в заявлении.

В документе отмечается, что в электронных средствах массовой информации появилось сообщение о том, что якобы лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО не получает ответов на свои обращения к Генеральной прокуратуре. «Указанная информация не отвечает действительности. Если депутаты приходили в прокуратуру для выяснения именно этих вопросов, Е.БЛАЖИВСКИЙ был готов их выслушать и предоставить исчерпывающие ответы», - отметили в Генпрокуратуре.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 июня, народные депутаты из фракции «БЮТ-Батькивщина» были намерены посетить Генеральную прокуратуру Украины и лично генпрокурора В.ПШОНКУ. Они планировали потребовать от В.ПШОНКИ выполнить служебные обязанности и дать ответ на поданную Ю.ТИМОШЕНКО жалобу с требованием отменить постановление о возбуждении против нее уголовных дел и ряд незаконных действий следователей и прокуроров.