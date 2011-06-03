Ефремов считает, что получать 16 тысяч пенсии - неприлично

Народный депутат Украины, руководитель фракции Партии регионов в Верховной Раде Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что депутаты ПР поддерживают ограничение пенсий высших должностных лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ заявил сегодня журналистам в Верховной Раде.

«Эта норма будет распространяться на тех депутатов, которые сегодня действуют, и на тех депутатов, которые не будут подавать в суд для того, чтобы себе требовать пенсию по 16 тыс. грн. и выше. Потому что у нас судьи и другие категории, которые получают еще более высокую пенсию», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

В то же время глава фракции Партии регионов согласился с тем, что предлагаемая в пенсионной реформе норма об ограничении максимальных пенсий вступает в противоречие с Конституцией и решением Конституционного Суда о невозможности принятия решений, которые приводят к снижению социальных стандартов, а также о том, что закон не имеет обратной силы.

«Я считаю, что в то время, когда большинство людей в государстве получают пенсию до 1 тыс. грн., неприлично получать такую пенсию», - добавил он.

А.ЕФРЕМОВ также опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что депутаты Партии регионов не поддерживают правительственный законопроект о пенсионной реформе из-за предлагаемой нормы по ограничению максимальных пенсий. «Это ложная информация. Мы действительно вчера на совете фракции рассматривали пенсионную реформу. Я пригласил Сергея ТИГИПКО для того, чтобы он доложил все наработки правительства. Мы рассмотрели все 11 позиций, которые отражают принципиальные вопросы и, более того, наша фракция поддерживает ограничение максимальной пенсии до 10 минимальных заработных плат. Это то, что есть по факту», - заявил руководитель фракции Партии регионов.