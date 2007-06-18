В Нашей Украине не понимают, почему Луценко так нервничает

Сегодняшнее заявление Юрия ЛУЦЕНКО о том, что «Народная самооборона» пойдет на досрочные парламентские выборы самостоятельно, если до 1 июля не будут согласованы технические принципы создания мегаблока демократических сил совместно с «Нашей Украиной» и «Украинской правицей», можно расценивать как создание информационного повода, попытку напомнить о себе. Об этом сказал в интервью агентству УНИАН народный депутат Украины V созыва Вячеслав КОВАЛЬ.

При этом он отметил, что не понимает, «почему Ю.ЛУЦЕНКО так нервничает?». По словам В.КОВАЛЯ, на сегодняшний день существуют договоренности по основным позициям - по формату участия в выборах, по распределению квот.

Кроме того, В.КОВАЛЬ считает, что на данное время преждевременно делить должности премьер-министра Украины, председателя Верховной Рады и бороться за министерские портфели. “Давайте проведем выборы, увидим, какая политическая сила наберет больше всего голосов, а тогда будем распределять должности”, - отметил он. При этом В.КОВАЛЬ добавил, что “преждевременно делить шкуру неубитого медведя и говорить о министерских должностях, о спикере”.

По словам В.КОВАЛЯ, “я бы на его месте успокоился и вел переговоры о создании штабов, делегировании людей в избирательные комиссии, организации наблюдателей”. Распределение должностей на данное время «совершенно не актуально», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня лидер “Народной самообороны” Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что его сила пойдет на досрочные парламентские выборы самостоятельно, если до 1 июля не будут согласованы технические принципы создания мегаблока демократических сил. По его словам, предварительные переговоры о создании мегаблока были приостановлены «на самом интересном месте», когда зашла речь об определении кандидатуры Председателя Верховной Рады, премьер-министра и ключевых министров правительства после досрочных выборов. В частности, отметил он, „Народная самооборона” претендует на блок экономических реформ и „силовой” блок в будущем правительстве.

„Мне было предложено обсудить эти вопросы с Блоком Юлии Тимошенко - потенциальными союзниками в новом парламенте. Эти вопросы обсуждены с БЮТ, и мы пришли к согласию о принципах формирования правительства”, - заявил Ю.ЛУЦЕНКО

По его убеждению, „нужно, чтобы избиратели знали, что вместе с политической силой они избирают конкретных главу правительства и парламента”.

При этом, 17 июня на пресс-конференции в Житомире председатель совета партии "Наша Украина" Вячеслав КИРИЛЕНКО заявил, что вопрос распределения квот в блоке демократических сил решен: 54% мест в избирательном списке отведено "Нашей Украине", 25% - "Народной самообороне" и 21% - "Украинской правице".