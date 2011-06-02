В УНИАН мастер–класс «Эффективные инструменты мотивации сотрудников»

В четверг, 2 июня, в агентстве УНИАН в рамках работы Лаборатории «Сделай себя сам!» состоится мастер–класс Елены ЛАМАНОВОЙ «Эффективные инструменты мотивации сотрудников компании и подразделения для руководителя».

Мастер-класс рассчитан на начинающих и будущих руководителей подразделений, руководителей с опытом, а также собственников малого бизнеса.

Программа мастер-класса:

Что такое мотивация, а что такое стимулирование? Истинная правда о том, где «живёт» мотивация, и чему служит стимулирование.

Для чего руководителю нужны мотивированные сотрудники?

Что мотивирует людей? Мнение И.К. Адизеса о мотивирующих факторах как один из вариантов подхода к вопросам мотивации.

Что мотивирует вас? Приходите – разберёмся!

С помощью чего можно поддержать положительную мотивацию ваших подчинённых (настоящих или будущих)?

Мотивация и стимулирование в семье. Обсудим и это, потому что это важно!

Время проведения – 2 июня, четверг. Начало в 18.30. Продолжительность – 3 часа.

Адрес – г. Киев, ул. Крещатик, 4.

Более подробно о записи на мастер-класс можно узнать здесь: http://seminars.unian.net/ukr/detail/45

Регистрация на мастер-класс: (044) 279-33-53, vika@unian.net (Виктория).

*** Елена ЛАМАНОВА – специалист по управлению людьми в коммерческих и некоммерческих организациях, сертифицированный коуч, бизнес – тренер, учредитель и директор компании «Триллиум™» / г.Киев , автор и руководитель проектов: «Школа Линейного Руководителя» и «Школа Семейного Бизнеса». Опыт работы в сфере обучения и развития: с 1992 года (18 лет).

Предлагаемый мастер-класс является фрагментом курса обучения «Школа Линейного Руководителя». В мае – июне курс обучения «Школа Линейного Руководителя» пройдёт в полном объёме в форме отдельных мастер-классов, дополняющих друг друга на базе УНИАН.