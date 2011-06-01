Бютовцы пришли в ВР в одинаковых футболках

Народные депутаты – члены фракции "БЮТ-Батьківщина" на сегодняшнее пленарное заседание Верховной Рады пришли в одинаковых белых футболках.

Как передает корреспондент УНИАН, на футболках написано: «Нет - политическим репрессиям» и «Свободу политзаключенным».

Как известно, сегодня в Верховной Раде должна быть заслушана информация Генеральной прокуратуры Украины об уголовных делах в отношении экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Фракция "БЮТ-Батьківщина" настаивала, чтобы с соответствующей информацией выступил генеральный прокурор Виктор ПШОНКА. Однако в парламенте ожидают одного из его заместителей, вероятно, Рената КУЗЬМИНА.