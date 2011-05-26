Азаров: рано или поздно коррупционные схемы будут разрушены

Премьер-министр Николай АЗАРОВ заявляет, что решение американского суда о возвращении в государственный бюджет Украины свыше 19 млн. долларов, незаконно потраченных правительством Юлии ТИМОШЕНКО на приобретение медицинских препаратов по завышенным ценам, является “серьезным уроком всем чиновникам, и в первую очередь нынешним, осуществляющим государственные закупки”.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН Департаментом информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина комментарии Н.АЗАРОВА.

“Принято очень важное решение американского суда о том, что цены, по которым предыдущим правительством закупалась вакцина, завышены. Схемы, которые использовались посредниками при закупке, привели к тому, что для Украины стоимость вакцины оказалась серьезно завышенной. И суд принял решение: 19 миллионов долларов вернуть Государству Украина. Это только начало той большой работы, которая сейчас проводится международным аудитом по возвращению народных денег Украины. А если сравнивать, много это или мало, то на эти деньги можно построить хорошую современную больницу, оснащенную хорошим оборудованием”, - заявляет Н.АЗАРОВ.

“Потому мы приветствуем это решение американского суда и надеемся, что на этом работа не закончится, и все те многомиллиардные расходы, которые пошли неизвестно куда, будут компенсированы нашим людям. Это серьезный урок всем чиновникам, и в первую очередь нынешним, осуществляющим государственные закупки. Рано или поздно вот такие коррупционные схемы закупки по завышенным ценам приборов, оборудования или лекарств, рано или поздно все эти схемы будут разрушены, закупки станут прозрачными. А относительно того, что было сделано с нарушением закона, осуществятся правовые действия, и не только убытки будут возмещены, но и виновные наказаны”, - отметил премьер.

По словам Н.АЗАРОВА, это решение суда – “серьезный прецедент, я бы сказал, первый международный прецедент относительно государственных закупок, новый шаг в борьбе с коррупцией. Он свидетельствует, что виновные не спрячутся за рубежом, и деньги не спрячут”.

Кроме того, говорится в заявлении пресс-службы Кабмина, “пресс-служба «Батькивщины» ничего не смогла ответить по существу того факта, что американский суд признал финансовые махинации во время закупки вакцин в период деятельности правительства ТИМОШЕНКО, а также принял решение возместить Украине свыше 19 миллионов долларов убытков, нанесенных этой сделкой”.

“Вместо этого пресс-служба политсилы сумела лишь предпринять смешную попытку «перевести стрелки»: «не исключено, что и владельцы фирм-посредников, которые наживались на закупке лекарств, являются людьми из окружения АЗАРОВА». А теперь правительство АЗАРОВА через суд вынудило их возвращать деньги? Яркий пример интеллектуального кризиса пресс-службы”, отмечают в Кабмине.

“В действительности очевидным является факт, что именно действующее правительство честно и целеустремленно приложило усилия, чтобы организовать объективное расследование финансовых махинаций предыдущей власти и добивается возвращения нашему государству денег, выведенных посредниками, обслуживавшими схемы правительства ТИМОШЕНКО”, отметили в пресс-службе правительства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 мая, Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров заявил, что 20 мая «суд округа Орегон (штат Орегон, США) принял решение, в соответствии с которым в государственный бюджет Украины будет возвращено свыше 19 млн. долларов, незаконно потраченных правительством Ю.ТИМОШЕНКО на приобретение медпрепаратов по завышенным ценам через цепь посредников. 23 мая апелляционная инстанция подтвердила решение суда, отклонив требования защиты ответчика».

«Ответчиком по иску выступала корпорация «Олден Групп». Именно она вместе с украинской компанией «Интерфарм» была посредником закупки вакцины, которую на средства украинских налогоплательщиков осуществило правительство ТИМОШЕНКО. Суд установил, что цена вакцин была завышена в несколько раз, и таким образом Украине был нанесен существенный ущерб», - сказано в заявлении.

В ответ в партии «Батькивщина» заявили, что правительство Ю.ТИМОШЕНКО не имело отношения к закупке медпрепаратов по завышенным ценам.

Как отмечается в этом заявлении, «закупку лекарственных средств и вакцин, о которых говорится в решении американского суда по иску "Укрвакцины", осуществляло не правительство Ю.ТИМОШЕНКО как коллегиальный орган, а Министерство здравоохранения по собственной инициативе».

В «Батькивщине» напомнили, что за закупки вакцин в Минздраве непосредственно отвечал заместитель министра Зиновий МЫТНИК как руководитель тендерного комитета министерства. «Это тот же МЫТНИК, который по личной инициативе Николая АЗАРОВА был назначен министром здравоохранения уже при власти ЯНУКОВИЧА», - сказано в заявлении.

«Не исключено, что и владельцы фирм-посредников, которые наживались на закупке лекарств по схемам МЫТНИКА, являются людьми из окружения АЗАРОВА», - допустили в пресс-службе «Батькивщины».

«Об этом свидетельствует и тот факт, что Н.АЗАРОВ активно защищал своего ставленника во время рассмотрения в парламенте вопроса отставки З.МЫТНИКА в 2010 году, несмотря на то, что в коррупции З.МЫТНИКА обвиняли однопартийцы премьера из Партии регионов. В частности, депутат от ПР Валерий КОНОВАЛЮК в сентябре 2010 года заявлял следующее: «Большинство претензий относительно злоупотреблений и коррупции в Минздраве, когда он (МЫТНИК) возглавлял тендерный комитет, касаются, прежде всего, его. Под всеми документами, где Украина покупала препараты, медицинское оборудование в 3-5 раз дороже, стоит его подпись», - отмечается в заявлении партии.