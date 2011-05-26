Пока власть не разрешит, на месте Десятинной церкви стройки не будет

Председатель Киевской горгосадминистрации Александр ПОПОВ заверяет, что на фундаменте Десятинной церкви без разрешения столичной власти и специалистов строительства не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

По словам председателя КГГА, территорию Десятинной церкви вместе с Подолом городская власть намерена превратить в пешеходную туристическую зону и сохранить ее ценность.

«Что касается конкретно Десятинной церкви – сегодня там доделывают свою работу, и будут продолжать археологи. А решение относительно последующего использования этого объекта будут принимать специалисты», - сказал А.ПОПОВ.

«Я вас могу заверить, что без соответствующих решений городского совета и решений, которые принимаются на уровне КГГА, никаких работ по реконструкции, строительству, капитальному ремонту - не только на этом объекте - происходить не будет», - подчеркнул А.ПОПОВ.