У Тимошенко подозревают: свинью с лекарствами подложило «окружение Азарова»

В партии «Батькивщина» заявляют, что правительство Юлии ТИМОШЕНКО на имело отношения к закупке медпрепаратов по завышенным ценам.

Об этом сказано в переданном УНИАН заявлении пресс-службы партии «Батькивщина» по поводу сообщения Кабинета Министров о 19 миллионах долларов, отсуженных «Укрвакциной» в американском суде.

Как отмечается в документе, «закупку лекарственных средств и вакцин, о которых идет речь в решении американского суда по иску "Укрвакцины", осуществляло не правительство Юлии ТИМОШЕНКО как коллегиальный орган, а Министерство здравоохранения по собственной инициативе».

В «Батькивщине» напоминают, что за закупки вакцин в Минздраве непосредственно отвечал заместитель министра Зиновий МЫТНИК как руководитель тендерного комитета министерства. «Это тот самый МЫТНИК, который по личной инициативе Николая АЗАРОВА был назначен министром здравоохранения уже при власти ЯНУКОВИЧА», - сказано в заявлении.

«Не исключено, что и владельцы фирм-посредников, которые наживались на закупке лекарств по схемам МЫТНИКА, являются людьми из окружения АЗАРОВА», - допускают в пресс-службе «Батькивщины».

«Об этом свидетельствует и тот факт, что Н.АЗАРОВ активно защищал своего ставленника во время рассмотрения в парламенте вопроса отставки З.МЫТНИКА в 2010 году, не учитывая того, что в коррупции З.МЫТНИКА обвиняли однопартийцы премьера из Партии регионов. В частности, депутат от ПР Валерий КОНОВАЛЮК в сентябре 2010 года заявлял следующее: «Большинство претензий относительно злоупотреблений и коррупции в Минздраве, когда он (МЫТНИК) возглавлял тендерный комитет, касаются, прежде всего, его. Под всеми документами, где Украина покупала препараты, медицинское оборудование в 3-5 раз дороже, стоит его подпись», - отмечается в заявлении партии.

В «Батькивщине» подчеркивают, что таким образом любые обвинения правительства Н.АЗАРОВА в адрес предыдущего Кабмина у «наворованных» на вакцинах денег являются ничем иным, как попыткой прикрыть коррупционные деяния МЫТНИКА, который и отвечал за эти закупки, и переложить ответственность за это на другие должностные лица».

Кроме того, в партии подчеркивают, что свою объективную оценку так называемой борьбе с коррупцией в Украине при управлении Н.АЗАРОВА и президентства Виктора ЯНУКОВИЧА только что дали в Европейском Союзе, отметив «нулевой прогресс в борьбе с коррупцией в 2010 году».

«Если же Николай АЗАРОВ действительно стремится вернуть государству «наворованное», то ему следует начать с себя», - заявляют в «Батькивщине».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 мая, Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета Министров Украины заявил, что 20 мая 2011 года «суд округа Орегон (штат Орегон, США) принял решение, в соответствии с которым в государственный бюджет Украины будет возвращено свыше 19 млн. долларов, незаконно потраченных правительством Ю.ТИМОШЕНКО на приобретение медпрепаратов по завышенным ценам через цепь посредников. 23 мая апелляционная инстанция подтвердила решение суда, отклонив требования защиты ответчика».

«Ответчиком по иску выступала корпорация «Олден Групп». Именно она вместе с украинской компанией «Интерфарм» была посредником закупки вакцины, которые за средства украинских плательщиков налогов осуществило правительство ТИМОШЕНКО. Суд установил, что цена вакцин была завышена в несколько раз, и таким образом Украине был нанесен существенный ущерб», - сказано в заявлении.