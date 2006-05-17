Черновецкий еще может думать до осени, быть ли киевским мэром

Центральная избирательная комиссия продлила для Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО срок регистрации народным депутатом Украины до 1 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение ЦИК приняла на сегодняшнем заседании, признав уважительной причину его обращения, в котором он свою просьбу объясняет наличием судебных исков о признании недействительными выборов мэра Киева 26 марта 2006 года.

Напомним, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ на выборах-2006 победил на выборах Киевского городского председателя, а также был избран народным депутатом Украины от блока "Наша Украина" (№29 в списке). По закону, он должен отказаться от одного из мандатов. Но Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ обратился в ЦИК с просьбой отложить рассмотрение вопроса о его регистрации народным депутатом Украины до 1 сентября.