На Крещатике поставили забор - ради безопасности Януковича (фото)

Здание Киевской городской госадминистрации на улице Крещатик, 36 - весь тротуар вплоть до проезжей части - оградили металлическим забором. На территорию сотрудники милиции утром впускали только по пропускам. Об этом сообщает Лига

В пресс-службе КГГА сообщили, что ограда установлена с целью обеспечения безопасности Президента Украины Виктора Януковича, который сегодня планирует посетить столичную мэрию.

"Ограда установлена в связи с тем, что сегодня Президент у нас будет презентовать Стратегию развития Киева до 2025 года. Ее установили сегодня и уберут, как только мероприятие закончится", - заверили в КГГА.