Власенко понял: Тимошенко хотят закрыть - не в СИЗО, то хотя бы в ГПУ

Ни одно положение действующего законодательства не устанавливает место и круг лиц, в присутствии которых подозреваемый или обвиняемый должен знакомиться с материалами дела.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», об этом заявил защитник лидера партии Юлии ТИМОШЕНКО, народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО, комментируя требование Генеральной прокуратуры знакомиться с делом в помещении ведомства.

«Не существует такой нормы права, которая обязывает подозреваемого или обвиняемого знакомиться с материалами дела исключительно в помещении Генеральной прокуратуры Украины и исключительно в присутствии следователя. Это фантазии пресс-службы Генеральной прокуратуры», - заявил С.ВЛАСЕНКО.

Он напомнил, что вместо этого существует четкая норма закона, изложенная в статье 218 Уголовно-процессуального кодекса. В ней отмечается, что, во-первых, ознакомление с материалами уголовного дела – это право обвиняемого, а не его обязанность; а во-вторых – ознакомление должно происходить в «разумные сроки», при этом обвиняемого и его защитника нельзя ограничивать во времени.

«Конечно, кто-то может считать «разумным» срок ознакомления с 14-ю томами уголовного дела в один день. Или даже в 15 минут. Но при этом существует установившаяся практика: в среднем, на ознакомление с одним томом дела идет приблизительно неделя кропотливой работы с материалами», - сообщил С.ВЛАСЕНКО.

Он отметил, что каждый том уголовного дела содержит приблизительно 300 страниц документов.

«Мы же говорим не просто о «полистать»: ознакомление означает внимательное чтение, анализ, сопоставление, уточнение, консультации со специалистами, подготовка ходатайств, выявление нестыковок в материалах», - пояснил С.ВЛАСЕНКО.

По его мнению, Генпрокуратура требованием знакомиться с материалами дела в помещении ведомства пытается оказывать давление на лидера «Батькивщины». «Основная цель Генеральной прокуратуры – не ознакомить Юлию ТИМОШЕНКО с материалами уголовного дела. После того, как им не удалось поместить ТИМОШЕНКО в СИЗО, они хотят поместить ее хотя бы в ГПУ», - убежден защитник Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 25 мая руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Юрий БОЙЧЕНКО заявил, что следователь ГПУ не устанавливал экс-премьер-министру Ю.ТИМОШЕНКО и ее защитнику сроки для ознакомления с материалами уголовного дела относительно газовых контрактов.