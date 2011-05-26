Делегация ПАСЕ требует отменить Тимошенко подписку о невыезде

Делегация Парламентской Ассамблеи Совета Европы требует немедленно отменить подписку о невыезде для лидера партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом заявили члены делегации ПАСЕ во время встречи с Ю.ТИМОШЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батьківщини».

«Украинская власть двигается в другую сторону от демократии. Политически мотивированное преследование оппозиции, в частности Юлии ТИМОШЕНКО, не отвечает стандартам ЕС и вызывает обеспокоенность в Европе», - отметил президент фракции Европейской народной партии и христианских демократов в ПАСЕ Люка ВОЛОНТЕ.

«Мы осуждаем такие действия украинской власти. Нельзя ограничивать политическую деятельность оппозиции. В первую очередь, мы требуем немедленно прекратить позорную для цивилизованных стран подписку о невыезде, и призываем Президента Виктора ЯНУКОВИЧА и его правительства положить конец этому произволу», - сказал он.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила делегации ПАСЕ о развитии ситуации в нашем государстве, а именно: растущем давлении на журналистов и гражданское общество, подчинении Администрации Президента судебной системы Украины, систематическом нарушении Конституции и законов.

«Все дела против членов оппозиции сфабрикованы Администрацией Президента. В Украине происходит расправа над политическими оппонентами власти», - отметила она.

Как добавили в “Батьківщині”, в состав делегации ПАСЕ входят президент фракции ЕНП и христианских демократов в ПАСЕ Л.ВОЛОНТЕ (Италия), содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ по вопросу выполнения Украиной обязанностей и обязательств перед Советом Европы Мариетта де ПУРБЕ-ЛУНДИН (Швеция), член парламента Франции, вице-президент фракции ЕНП в ПАСЕ Жан-Клод МИНЬОН (Франция) и председатель Регламентного комитета ПАСЕ Эгидиюс ВАРЕЙКИС (Литва).