Возле ГПУ начался стихийный митинг

Возле Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины начался стихийный митинг в поддержку лидера партии «Батькивщина», экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, которая сейчас принимает участие в следственных действиях в рамках возбужденного в отношении нее уголовного дела о газовых соглашениях 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, на углу улиц Борисоглебская и Волошская установлен передвижной громкоговоритель, при помощи которого представители «Батькивщины» выкрикивают заявления в поддержку Ю.ТИМОШЕНКО.

Между выступлениями сторонники партии «Батькивщина» и Ю.ТИМОШЕНКО скандируют: «Свободу Юлии Тимошенко!», «Владу прочь!».

Участники митинга также спели «Червона калина» и Государственный Гимн Украины.