Президент понимает, что пришла ”коза до воза”
Ющенко беспокоит склочность политиков
Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО беспокоят споры между политическими силами, формирующими коалицию.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Секретариате Президента заявила его пресс-секретарь Ирина ГЕРАЩЕНКО.
Отметив, что на протяжении последних двух дней В.ЮЩЕНКО встречался с представителями «Нашей Украины» и БЮТ, в частности, с Юрием ЕХАНУРОВЫМ, Романом БЕССМЕРТНЫМ и Юлией ТИМОШЕНКО. По словам И.ГЕРАЩЕНКО, самое главное, о чем шла речь на этих встречах, это то, что «Президента чрезвычайно беспокоит затягивание процесса формирования коалиции и споры в этом вопросе».
Также, по ее словам, «Президента беспокоит то, что на протяжении трех месяцев избирательной кампании политики, мягко говоря, лукавили, когда говорили, что теперь полномочия Президента сводятся к начальнику ЖЭКа», и что они без проблем сами создадут коалицию к 27 марта (выборы происходили 26 марта – УНИАН).
«На самом сегодня происходит несколько другая история, мы видим, что, по сути те же политики хотят переложить на Президента собственные проблемы с собственной несогласованностью и, возможно, беспомощности в вопросах договоренностей, хотят, чтобы Президент их собрал и вместо них провел переговоры, решил их внутренние противоречия, помог распределить портфели. В действительности Президент считает, что это немножко детские болезни формирования коалиции, а не серьезная и конструктивная позиция», - отметила пресс-секретарь главы государства.
Также, по словам И.ГЕРАЩЕНКО, Президент еще раз подчеркнул свою позицию в отношении некоторых заявлений, что вроде бы уже и должность Президента включили в квоту формирования коалиции, и должности силовых министров. «Он считает, что это во-первых, неуважение к избирателю, кощунство, незнание закона, и он настоятельно обращается к коллегам-политикам, чтобы они отказались от таких неконструктивных заявлений, прекратили какой-либо шантаж и давление в этих вопросах», - озвучила И.ГЕРАЩЕНКО позицию Президента, добавив, что он считает неуместным даже обсуждать вопрос о распределении должностей, назначения на которые входят исключительно в компетенцию главы государства, и к которым, в частности, относятся должности руководителей силового блока, министра иностранных дел и секретаря Совета национальной безопасности и обороны.