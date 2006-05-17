Президент понимает, что пришла ”коза до воза”

Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО беспокоят споры между политическими силами, формирующими коалицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Секретариате Президента заявила его пресс-секретарь Ирина ГЕРАЩЕНКО.

Отметив, что на протяжении последних двух дней В.ЮЩЕНКО встречался с представителями «Нашей Украины» и БЮТ, в частности, с Юрием ЕХАНУРОВЫМ, Романом БЕССМЕРТНЫМ и Юлией ТИМОШЕНКО. По словам И.ГЕРАЩЕНКО, самое главное, о чем шла речь на этих встречах, это то, что «Президента чрезвычайно беспокоит затягивание процесса формирования коалиции и споры в этом вопросе».

Также, по ее словам, «Президента беспокоит то, что на протяжении трех месяцев избирательной кампании политики, мягко говоря, лукавили, когда говорили, что теперь полномочия Президента сводятся к начальнику ЖЭКа», и что они без проблем сами создадут коалицию к 27 марта (выборы происходили 26 марта – УНИАН).

«На самом сегодня происходит несколько другая история, мы видим, что, по сути те же политики хотят переложить на Президента собственные проблемы с собственной несогласованностью и, возможно, беспомощности в вопросах договоренностей, хотят, чтобы Президент их собрал и вместо них провел переговоры, решил их внутренние противоречия, помог распределить портфели. В действительности Президент считает, что это немножко детские болезни формирования коалиции, а не серьезная и конструктивная позиция», - отметила пресс-секретарь главы государства.

Также, по словам И.ГЕРАЩЕНКО, Президент еще раз подчеркнул свою позицию в отношении некоторых заявлений, что вроде бы уже и должность Президента включили в квоту формирования коалиции, и должности силовых министров. «Он считает, что это во-первых, неуважение к избирателю, кощунство, незнание закона, и он настоятельно обращается к коллегам-политикам, чтобы они отказались от таких неконструктивных заявлений, прекратили какой-либо шантаж и давление в этих вопросах», - озвучила И.ГЕРАЩЕНКО позицию Президента, добавив, что он считает неуместным даже обсуждать вопрос о распределении должностей, назначения на которые входят исключительно в компетенцию главы государства, и к которым, в частности, относятся должности руководителей силового блока, министра иностранных дел и секретаря Совета национальной безопасности и обороны.