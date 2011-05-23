Губернатор: решение о Знамени Победы было взвешенным

Председатель Луганской областной государственной администрации Владимир ПРИСТЮК приветствует подписание Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ закона о Знамени Победы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, комментируя факт подписания Президентом 20 мая Закона Украины о порядке официального использования копий Знамени Победы.

По словам В.ПРИСТЮКА, тем самым Президент Украины продемонстрировал свою позицию в этом вопросе и показал, что это позиция всей страны. «Думаю, что конфликт во Львове был проанализирован, решение Президента было взвешенным», – считает губернатор Луганской области.

Он подчеркнул, что «использование копий Знамени Победы – это дань уважения к тем людям, которые завоевали для нас Великую Победу».

«Этот закон определяет отношение страны к нашим ветеранам и дает возможность еще раз напомнить младшим поколениям об их великом подвиге», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, закон «О внесении изменений в Закон Украины "Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" (относительно порядка официального использования копий Знамени Победы) Верховная Рада приняла 21 апреля.

Президент подписал закон 20 мая.