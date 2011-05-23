Немцов предостерегает Украину от «тлетворного путинского пути»

Лишение свободы украинских оппозиционеров будет свидетельствовать о «путинском» сценарии развития Украины.

Такое мнение собственному корреспонденту УНИАН в РФ высказал сопредседатель российской Партии народной свободы Борис НЕМЦОВ.

«Если оппозиция окажется вся за решеткой, то, я боюсь, что вы пойдете по тлетворному путинскому пути, и это будет ужасно. Надеюсь, что такого сценария в Украине никто не допустит», - сказал Б.НЕМЦОВ.

При этом он отметил, что на сегодняшний день в Украине больше демократии, чем в России, поскольку представители оппозиции могут быть приглашены на центральные украинские каналы, что невозможно в РФ.

«То, что рейтинг Президента меньше 20%, свидетельствует о том, что оппозиция действует, его критикуют», - сказал Б.НЕМЦОВ.

По его мнению, мировое сообщество будет влиять на ситуацию в Украине, ведь все серьезные украинские партии выступают за европейский выбор, и вряд ли нынешние руководители захотят разорвать отношения с Евросоюзом и ОБСЕ.

Вместе тем Б.НЕМЦОВ высказал мнение, что судебный процесс по делу экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО политический мотивирован.

«Меня не покидает ощущение, что там (в деле Ю.ЛУЦЕНКО) не столько борьба с коррупцией, сколько борьба с оппозицией», - сказал Б.НЕМЦОВ.

По словам российского политика, в ходе недавнего посещения Украины у него сложилось впечатление, что 80% украинцев не верят в справедливость и честность украинских судов, поэтому все резонансные дела против бывших чиновников и нынешних оппозиционеров должны рассматривать суды присяжных.

«Если суд присяжных будет судить, например, ТИМОШЕНКО, есть шанс, что это будет объективный процесс, если это будет как у нас – Басманный суд - аналог вашего Печерского суда, - то какое бы он решение не вынес, в него никто не поверит», - сказал Б.НЕМЦОВ.