Янукович думает, что народ не знает, как они с Азаровым отработали

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ просит Кабинет Министров Украины подготовить отчет о результатах работы в первом полугодии 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Кроме отчета правительства, отмечается в сообщении, В.ЯНУКОВИЧ также ожидает отчеты о результатах работы от руководителей регионов.

«Это интересует украинский народ: как мы отработали первое полугодие в этом году», - сказал Президент Украины во время встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ. «Я считаю, что у нас все показатели в начале июля уже будут готовы, за исключением показателей ВВП», - отметил глава государства.

В.ЯНУКОВИЧ также просит премьер-министра подвести итоги по законотворческой работе. «Какие законы были подготовлены качественно, какие некачественно, какие отклонены, на какие Президент наложил вето и почему, кто исполнители», - отметил он. При этом Президент Украины подчеркнул: законотворческая работа напрямую связана с начатыми реформами в нашем государстве.